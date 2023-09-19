Блогер Воробьев о послании Раиса РТ: Минниханов преподал концепт «умного патриотизма»

В послании Госсовету РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов преподал журналистам и авторам концепт «умного патриотизма». Такое мнение высказал журналист, автор блога «Татарское Прииртышье» Юрий Воробьев.

Напомним, обращаясь с посланием Госсовету РТ, Минниханов отметил важность профессионализма журналистов в сложившихся политических условиях, подчеркнув, что медиапространство сегодня стало настоящим полем боя. Ответом на информационную войну должны стать «профессионализм и грамотность журналистов и авторов, их глубокая вовлеченность и гражданская позиция, объективное и достоверное информирование населения», сказал Раис Татарстана.

Воробьев отмечает, что «дефакто, признается равное влияние на повестку новых медиа наряду с классическими». «Есть намёк на то, что влияние "новых" даже больше. В тексте фигурируют не только "журналисты", но и "авторы". Профильное "журналистское" образование давно мешает, а не помогает в медиа», – пишет блогер.

Говоря о «глубокой вовлеченности и гражданской позиции» (при этом не только журналистов, но и авторов), Воробьев отмечает, что эти позиции преподнесены «как необходимое условие работы в медиа». «Это концепт "умного патриотизма". Нам нужны голоса и каналы, которым не надо объяснять "за что Родину любить". Нам нужны искренние осознанные патриоты, поддерживающие в трудный час Россию и Татарстан, как её опорный регион™. Таким отдаётся приоритет», – подчеркивает автор.

По мнению Воробьева, тезис послания «необходимо впредь пресекать попытки дискредитации армии» – «это приоритетный сигнал федералам: медийно мы не "стреляем в спину" своим солдатам, стоящим на фронте. Мы сами решим все проблемы и задачи медиаподдержки СВО в тылу». «О фронтовых ситуациях пусть пишут те, кто погружен: военкоры, добровольцы, замполиты», – акцентирует он.

«Окончание этого же тезиса "[Необходимо впредь пресекать попытки] дестабилизации обстановки в Республике" - линия последовательной поддержки федерального центра», – продолжает автор. «Мы не потерпим национализма, радикализма, риторики "деколонизации" и прочих догматов ЦИПСО, прививаемых через национальных псевдоактивистов. Четко наблюдаем, что ряд таких персонажей выдавлены из Республики намаркированы иноагентами, каковыми на самом деле и являются», – резюмирует автор.

Воробьев также остановился на вопросах информационной безопасности, которые поднял в своем послании Раис РТ. Блогер делает вывод, что владельцы ненадежных IT сетей, имеющие доступы к эфирному вещанию, поставлены перед выбором – либо добровольно уходить из эфира, аннулировав лицензии, либо модифицировать и инвестировать в IT-безопасность.

Полный текст выступления Раиса РТ читайте в материале «Татар-информа» «Победа будет за нами!»: какие поручения дал Рустам Минниханов в послании Госсовету.