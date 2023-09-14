Раис Татарстана отметил важность профессионализма и грамотности журналистов

Раис Татарстана Рустам Минниханов, обращаясь с посланием Госсовету РТ, отметил важность профессионализма журналистов в сложившихся политических условиях, подчеркнув, что медиапространство сегодня стало настоящим полем боя.

«Настоящим полем боя стало медиапространство. Против России развернута полноценная информационная война. Нашим ответом здесь должны стать профессионализм и грамотность журналистов и авторов, их глубокая вовлеченность и гражданская позиция, объективное и достоверное информирование населения», – сказал Минниханов.

Он добавил, что необходимо и впредь решительно пресекать любые попытки по дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации и дестабилизации обстановки в республике.

«Средства массовой информации, новые медиа должны быть максимально вовлечены в эту работу», – подчеркнул Раис РТ.

«По-прежнему со стороны коллективного Запада не прекращаются попытки деструктивного идеологического воздействия на молодежь нашей страны. Особый акцент при этом делается на разрушение традиционных ценностей, искажение исторической памяти», – продолжил он.

«В этих условиях патриотизм должен стать нерушимой основой нашей стабильности. Именно такие посылы важно транслировать средствам массовой информации, они должны лежать в основе произведений и работ наших деятелей культуры и искусства», – резюмировал Раис Татарстана.