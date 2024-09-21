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Госдума: Россия должна развивать свои аналоги видеохостинга YouTube
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) заявил, что в России должны развивать свои аналоги YouTube. Причем у россиян должна быть достойная альтернатива данного видеохостинга, цитирует спикера РИА «Новости».
Чернышов отметил, что YouTube всегда был очень популярным сервисом для просмотра видео, поэтому, учитывая текущую ситуацию, наша страна должна оперативно развивать свои собственные аналогичные платформы.
В идеале, продолжает спикер, все соцсети должны быть открыты и работать без ограничений, но если некоторые не захотят играть по правилам, то пользователи должны «безболезненно» перейти на другой сервис.
Чернышов также опроверг слухи о якобы своем призыве заблокировать YouTube (ранее об этом сообщали некоторые Telegram-каналы). Спикер пояснил, что говорил только о сознательном и принципиальном нарушении российских законов со стороны данного хостинга.
Ранее россиянам назвали три возможные альтернативы Telegram.
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