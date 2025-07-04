Эксперт предупредил россиян об опасных двойниках съедобных грибов

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Сезон сбора грибов в средней полосе России продолжается с конца апреля до середины октября, а в некоторых регионах — до первых заморозков. В это время любители «тихой охоты» активно отправляются в леса, чтобы собрать съедобные грибы. Однако вместе с урожаем можно принести и опасные плоды, напоминает создатель научно-популярного канала о грибах Дмитрий Тихомиров в беседе с «Радио 1».

По словам эксперта, многие съедобные грибы имеют безвредные, но менее вкусные двойники, а некоторые ядовитые виды маскируются под съедобные.

«Подосиновик сложно с каким-то грибом спутать. У лисички есть двойник — говорушка оранжевая. Но перепутать лисичку с говорушкой не опасно, потому что она не ядовита, просто не обладает такими вкусовыми качествами. Белый гриб и подберезовик можно спутать с горчаком, но вы не отравитесь, просто он сделает ваше блюдо горьким», — пояснил Тихомиров.

При этом среди трубчатых грибов, у которых нижняя часть шляпки напоминает губку, ядовитых видов в средней полосе России нет, отметил грибник.

«Собирайте грибы трубчатые, у которых низ шляпки, как губочка. Среди них ядовитых грибов в средней полосе нет. Среди пластинчатых есть ядовитые виды, там и паутинники, и бледная поганка, есть еще смертельные виды. Надо осторожно относиться к летним опятам, потому что сейчас растет галерина окаймленная, крайне ядовитый гриб. У него токсины близки с токсинами бледной поганки. Они такие же маленькие, как летние опята, иногда среди них растут 15 маленьких галерин. Их достаточно, чтобы вы больше никогда не вернулись в этот лес», — предупредил он.

Тихомиров советует новичкам отправляться в лес с опытными грибниками или внимательно изучить специальную литературу. Он также предостерёг от использования цифровых помощников: нейросети и приложения по распознаванию грибов часто ошибаются.