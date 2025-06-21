Миколог: Ни один способ не позволяет надежно отличить съедобный гриб от ядовитого

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Ни одного надежного способа, позволяющего надежно отличить увиденный в лесу съедобный гриб от ядовитого, не существует. Об этом заявил миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский в беседе с «Радио 1».

«Это печально, но не работает ни один народный способ. Многие считают, что червивые грибы можно собирать, потому что, если червяк ест, то и человеку можно. Ничего подобного: почти все смертельные ядовитые грибы прекрасно поражаются личинками», – подчеркнул специалист.

Не работают и народные рецепты по снижению ядовитости грибов. «Сколько ни налей уксуса, сколько ни посоли – та же бледная поганка, которая на себя берет примерно 90% всех смертей от отравления, только скажет спасибо», – пояснил биолог.

Поэтому Вишневский рекомендовал брать «только те грибы, в которых точно уверены». Если вы идете в незнакомый лес или плохо разбираетесь в грибах, то лучше взять с собой опытного человека, который подскажет и предостережет», – уточнил он.

Кроме того, по словам миколога, придя домой, собранные грибы необходимо разложить и перепроверить.