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Блогер о выдвижении Путина: Проектов по поддержке семей с детьми станет больше
В нашей стране активно реализуются федеральные проекты по поддержке семей с детьми и инвалидов, они расширяются и масштабируются благодаря Президенту России Владимиру Путину. С выдвижением его на новый срок таких инициатив станет еще больше, считает блогер из Татарстана Алина Гималтдинова.
«Я поддерживаю выдвижение Путина на новый срок, а также все его проекты, направленные на поддержку семей с детьми и улучшение демографической ситуации в стране», – сказала она.
Спикер отметила, что с каждым годом в нашей стране становится все больше и больше социальных проектов, расширяются меры поддержки семей с детьми, успешно реализуется программа материнского (семейного) капитала.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что действующий глава российского государства Владимир Путин сообщил о планах выдвигаться на новый президентский срок. Российский лидер поделился своими намерениями в беседе с участником специальной военной операции — Героем ДНР Артемом Жогой.
Выборы Президента России продлятся три дня, с 15 по 17 марта 2024 года, сообщил ЦИК РФ. В случае победы для Владимира Путина это будет уже пятая по счету президентская каденция.
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