Блогер о выдвижении Путина: Проектов по поддержке семей с детьми станет больше

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В нашей стране активно реализуются федеральные проекты по поддержке семей с детьми и инвалидов, они расширяются и масштабируются благодаря Президенту России Владимиру Путину. С выдвижением его на новый срок таких инициатив станет еще больше, считает блогер из Татарстана Алина Гималтдинова.

«Я поддерживаю выдвижение Путина на новый срок, а также все его проекты, направленные на поддержку семей с детьми и улучшение демографической ситуации в стране», – сказала она.

Спикер отметила, что с каждым годом в нашей стране становится все больше и больше социальных проектов, расширяются меры поддержки семей с детьми, успешно реализуется программа материнского (семейного) капитала.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что действующий глава российского государства Владимир Путин сообщил о планах выдвигаться на новый президентский срок. Российский лидер поделился своими намерениями в беседе с участником специальной военной операции — Героем ДНР Артемом Жогой.

Выборы Президента России продлятся три дня, с 15 по 17 марта 2024 года, сообщил ЦИК РФ. В случае победы для Владимира Путина это будет уже пятая по счету президентская каденция.

Напомним, что указом главы государства 2024 год в России объявлен Годом семьи. Решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей, говорится в документе.