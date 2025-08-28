Блогер-миллионник из Египта о Казани: «У всех радостные улыбки»

Приехавший в Казань для участия в IV Глобальном молодежном саммите блогер-миллионник из Египта Мухаммад Гавиш поделился первыми впечатлениями от столицы Татарстана.

«Сразу бросается в глаза, какие здесь дружелюбные, добрые люди. У всех радостные улыбки на лицах», – заявил египетский блогер.

Гавиша также поразили архитектура и история города. Для гостей с Ближнего Востока накануне провели обзорную экскурсию по столице РТ. Им показали знаковые места Казани: Театр оперы и балета имени Мусы Джалиля, театр имени Галиасгара Камала и памятники Казанского Кремля.

Знают гости теперь и одну из главных казанских легенд – легенду о Сююмбике.

IV Казанский глобальный молодежный саммит объединит более 200 делегатов из 45 стран, в том числе министров, дипломатов, ученых, медиаэкспертов, предпринимателей и лидеров молодежных движений. Темой саммита в этом году определено «Образование личности в эпоху глобальных изменений: ценностные и карьерные траектории».