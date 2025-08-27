Казань примет более 200 участников IV Глобального молодежного саммита

IV Казанский глобальный молодежный саммит (КГМС-2025) пройдет в столице Татарстана с 27 по 30 августа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи РТ.

В мероприятии примут участие более 200 делегатов из 45 стран – среди них министры, дипломаты, ученые, медиаэксперты, предприниматели и лидеры молодежных движений. В числе государств-участников – Бразилия, Бангладеш, Катар, Колумбия, Мексика, ОАЭ, Саудовская Аравия, Оман, Нигерия, Филиппины, Южная Африка и другие.

Главной задачей саммита станет развитие молодежной дипломатии, укрепление международного сотрудничества и формирование основ для совместных образовательных, культурных и инновационных проектов. Тематика форума соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».

Организаторами выступают Правительство Татарстана, Министерство по делам молодежи республики, региональное отделение движения «Движение первых», ГБУ «Молодежный центр РТ», АНО «Академия молодежной дипломатии». К соорганизаторам присоединились Дирекция парков и скверов Казани, МБУ «Историческая среда», Префектура «Старый город» и арт-резиденция «РЕАКТОР».

Участие в мероприятиях возможно по предварительной регистрации.

Программа КГМС-2025 включает насыщенные сессии и дискуссии.

28 августа:

11:40-13:00 – дискуссия о концепции «непрерывного образования» и формировании востребованных компетенций в условиях постоянных изменений;

11:40-13:00 – круглый стол о персонализированном и инклюзивном обучении в цифровую эпоху;

14:30-16:00 – форсайт-сессия о сохранении культурного кода в условиях глобализации и цифровых трансформаций;

14:30-16:00 – сессия лучших практик «Learning by Doing» о роли молодежных сообществ в формировании образовательных экосистем;

17:00-18:30 – обсуждение EdTech-революции и роли стартапов и ИИ в образовательных процессах;

17:00-18:30 – дискуссия о глобальной академической мобильности молодежи в многополярном мире.

29 августа:

10:00-11:30 – мастер-класс Superjob по осознанной профориентации;

10:00-11:30 – дискуссия о том, способны ли новые медиа и ИИ заменить традиционные образовательные институты;

16:30-18:00 – обсуждение лучших практик привлечения молодых специалистов в научные исследования;

16:30-17:30 – сессия о роли ошибок в формировании успешного бизнеса, включая практические кейсы от стартапов.

Саммит объединит экспертов и молодежных лидеров, чтобы обсудить ключевые вызовы времени и наметить пути развития международного сотрудничества в образовательной, культурной и инновационной сферах.