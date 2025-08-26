news_header_top
Общество 26 августа 2025 16:55

Главной темой Казанского молодежного саммита-2025 станет образование в эпоху перемен

Дильбар Садыкова
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Главной темой сессий IV Казанского глобального молодежного саммита, который пройдет в конце августа, станет образование в эпоху глобальных изменений. Участники обсудят карьерные траектории молодежи. Об этом сообщила сегодня директор АНО «Академия молодежной дипломатии» Дильбар Садыкова на пресс-конференции в Казани.

«Сессии будут посвящены влиянию искусственного интеллекта на образовательные технологии, поиску баланса между национальной идентичностью и глобализацией, роли медиа в воспитании молодого поколения, кадрам в науке и образовательным технологиям», – сообщила она.

Участники сессий попытаются ответить на вопрос, как подготовить новое поколение к жизни и работе в условиях беспрецедентных перемен, когда технологии меняют профессии, а искусственный интеллект и автоматизация трансформируют целые отрасли.

IV Казанский глобальный молодежный саммит пройдет с 27 по 30 августа в столице Татарстана. Мероприятие соберет более 200 делегатов из 45 стран.

Организаторами саммита выступают Министерство науки и высшего образования РФ, Правительство РТ, Министерство по делам молодежи РТ, международная организация «Молодежный форум Организации исламского сотрудничества», КФУ. Соорганизаторы – «Движение Первых», АНО «Академия молодежной дипломатии», ГБУ «Молодежный центр РТ».

#Образование #саммит #молодежь #движение первых
