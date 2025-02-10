Близится к завершению прием заявок на участие в конкурсе социальных архитекторов

До окончания регистрации на конкурс социальных архитекторов осталось меньше суток. Принять участие в нем изъявили желание уже более 6 тыс. человек, сообщают организаторы мероприятия.

Все отправившие заявки – организаторы социально значимых инициатив, а также те, кто задействован в их реализации и продвижении.

Регистрация участников продлится до 12:00 по московскому времени 11 февраля 2025 года. Ознакомиться с порядком участия в конкурсе и подать заявку можно на сайте мероприятия.

Конкурсный отбор предусмотрен по пяти направлениям: руководитель проекта, социальный аналитик, организатор проекта, медиаменеджер и интернет-технолог социальных проектов. Соискатель должен быть гражданином Российской Федерации старше 18 лет.

Конкурс социальных архитекторов проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина. Он является частью большой работы по созданию системы социальных лифтов и поддержки талантов, которая была инициирована главой государства, отмечают организаторы проекта.