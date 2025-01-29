Число желающих участвовать в конкурсе социальных архитекторов превысило 4 тысячи

Конкурс социальных архитекторов стартовал 14 января. В первые же сутки поступило более 800 заявок на участие. За две недели их количество увеличилось в пять раз, сообщается на сайте конкурса.

Управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев выразил уверенность, что такая статистика — показатель того, что конкурс полностью соответствует запросам сегодняшнего дня.

«Сегодня мы стоим у истоков нового направления в области социогуманитарных знаний. Интересно, что само понятие социальной архитекторы появилось совсем недавно, а объединяет оно те практики и методики работы, которые в стране существуют уже несколько лет. Их тысячи, и у всех них единый критерий успешности — они формируют гражданское общество и делают жизнь определенных групп людей или жителей территорий лучше», — заметил он.

«Фактически конкурс призван впервые в истории нашей страны систематизировать тот внушительный багаж опыта социальной архитектуры, который уже есть в России, и выявить лучших акторов в реализации таких проектов», — добавил Алиев.

Конкурс социальных архитекторов реализуется по поручению Президента РФ Владимира Путина. Он является частью большой работы по созданию системы социальных лифтов и поддержки талантов, которая была инициирована главой государства, отмечают организаторы мероприятия.

Регистрация участников продлится до 12.00 по московскому времени 11 февраля 2025 года. Ознакомиться с порядком участия и подать заявку можно на сайте конкурса.