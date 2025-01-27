Эксперты РТ: Социальные архитекторы помогут встраиванию инфраструктуры в ткань общества

В России стартовал конкурс социальных архитекторов, нацеленный на поиск лучших специалистов этого профиля и формирование их устойчивого сообщества. Это мероприятие на площадке Экспертного клуба прокомментировали представители Татарстана.

Член Общественной палаты России от Татарстана Ольга Павлова заметила, что появление запроса на социальных архитекторов отражает изменение подходов к развитию российского общества и увеличение востребованности специалистов в сфере социальных проектов.

«Формирование сообщества социальных архитекторов отвечает потребностям в эффективном решении актуальных социальных проблем — от формирования комфортной городской среды до комплексного развития сельских территорий. Это запрос на профессионалов, способных объединять государственные структуры, общественные организации и граждан для реализации социально значимых проектов, а также на систематизацию и распространение лучших практик в социальной работе», — пояснила она.

По мнению Павловой, специалисты в области социальной архитектуры будут крайне востребованы в любом регионе России, а их широкий кругозор и навыки в проектировании и реализации социальных инициатив позволят найти ответы на разнообразные вызовы — от неравномерного развития до проблем в социальной сфере.

К тому же, по словам общественницы, вузы регионов активно работают над обновлением программ, включая междисциплинарные подходы, необходимые для подготовки социальных архитекторов. Здесь видится потенциал в совместной работе вузов и практиков для создания эффективных программ обучения, уточнила она.

«Конкурс социальных архитекторов — это важный шаг на пути к созданию более справедливого и комфортного общества. Я уверена, что эта инициатива способствует решению актуальных социальных проблем и повышению качества жизни каждого жителя России. Социальные архитекторы — это профессионалы будущего, и их деятельность будет играть ключевую роль в развитии нашей страны», — заключила Павлова.

В свою очередь руководитель исследовательского агентства «Промрейтинг» Антон Глухов обратил внимание на наличие в российском обществе некоторого перекоса внимания к развитию инфраструктуры как таковому.

«Это очень просто и понятно: будут дороги, детские сады, коммунальная техника по уборке снега и скамейки с урнами в парках — будет и счастье. Это примерно как ребенок думает, что если купит себе десять тортов, то автоматически станет самым счастливым», — привел пример исследователь.

«В реальности инфраструктура крайне важна, без нее нет смысла о чем-то в принципе говорить. Но чтобы она правильно и с пользой встроилась в ткань общественных отношений, нужно воздействовать, выводить на новый уровень социальные моменты, формировать вокруг инфраструктуры мероприятия, практики, ритуалы и так далее. Объединять, как это модно говорить сейчас, комьюнити с металлом, камнем и стеклом», — подчеркнул социолог.

По мнению Глухова, именно такой подход приведет к синергетическому эффекту, которого все на самом деле и ждут от новых объектов.

«Роль социальных архитекторов в этом плане, как я ее понимаю, самая очевидная. Разбирающиеся в нюансах сопряжения людей и инфраструктуры специалисты важны тем, что способны корректно и под правильным углом находить точки соприкосновения людей вокруг появляющихся инфраструктурных нововведений. А где есть новые инфраструктурные объекты, объединенные с людьми, там есть ускоренное, устойчивое развитие», — подытожил специалист.

Профессор КИУ имени Тимирясова, доктор философских наук Олег Агапов поместил новый конкурс в исторический контекст. Он назвал его прекрасным продолжением идей Вячеслава Глазычева и Олега Генисаретского по обновлению советского общества, которое было подхвачено представителями Московского методологического кружка Георгия Щедровицкого в 1990-е годы. «Многие из этих идей прорастали в академическом и политическом сообществе <...>, обсуждались на площадках „Сколково“ и Агентства стратегических инициатив», — напомнил он.

«Фактически, по замыслу В. Глазычева, социальные архитекторы — это специалисты, которые генерируют идеи развития местных, муниципальных, сообществ для более устойчивого развития. Прообразом социального архитектора В. Глазычев считал опыт Российской империи после земской и городской реформ Александра II. Земские врачи, учителя, инженеры и иные специалисты стали инициаторами развития личностно-гражданских компетенции сословий», — отметил Агапов.

«В современном звучании идея развития института социальных архитекторов — это практика поддержки гражданских инициатив представителей волонтерского движения, благотворительных обществ, иных НКО. К тому же социальные архитекторы могут стать социально-гуманитарными инноваторами, формулирующими новые смыслы для российского общества», — предположил эксперт.

Заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений КФУ Андрей Большаков также отреагировал на появление нового конкурса. По его мнению, «это первая ласточка со стороны государства на формирование пула специалистов по конструированию стратегически важных проектов для РФ, ее субъектов, крупных городов, малых городов и сельских населенных пунктов».

В связи с этим политолог раскритиковал существовавшую ранее ситуацию, когда, на его взгляд, проектирование существовало преимущественно в рамках электоральных процессов разного уровня, а занимались им политические менеджеры и политические технологи. Теперь же, по его мнению, в стране «настали другие времена», а выборы «стали менее конкурентными, но более честными и чистыми, чем их аналоги в западных странах».

«Относительная стабильность российской экономики позволяет осуществлять ряд социокультурных программ, которые способствуют развитию российского общества и его сегментов <...>. В Республике Татарстан социальная архитектура тесно связана с решениями региональных властей, которые привлекают для осуществления различных проектов специалистов из России, дружественных государств. В настоящее время Республика Татарстан — один из лидеров по инновационным программам и проектам в РФ. По рейтингам она обычно не опускается ниже первой пятерки или десятки, а многие из них возглавляет», — обратился эксперт к региональной конкретике.

Вместе с тем преподаватель признал, что хотя российские ассоциации политической науки полностью поддержали развитие направления по социальной архитектуре, в Казани выпуск специалистов по данному направлению может быть организован лишь на новых междисциплинарных кафедрах ведущих вузов. Причина заключается в отсутствии признанных специалистов по политическому менеджменту, проектной деятельности в социокультурной сфере, которые к тому же должны обладать экономическими, психологическими, проектными знаниями и навыками менеджерской работы, математического моделирования.

Конкурс, инициированный первым заместителем руководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко, «пока призван найти и сформировать круг социальных архитекторов, а выпуск подобных специалистов в вузах будет возможен через несколько лет», резюмировал Большаков.