В Донецке прогремел мощный взрыв

В центре Донецка прогремел мощный взрыв, сообщает РИА Новости.

Корреспондент агентства передал, что взрывная волна прошла в нескольких десятках метров от здания Дома Правительства самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Отмечается, что на месте происшествия виден огонь, но близлежащие здания не повреждены. Информации о возможных жертвах нет.

По информации Народной милиции непризнанной республики, на парковке у Дома Правительства взорвался автомобиль.

При этом главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что информация о наступлении украинских военных и силовом сценарии освобождения Донбасса не соответствует действительности.

По словам Залужного, жителей ДНР и ЛНР «используют для эскалации ситуации в целях развязывания очередного кровопролития».

Незадолго до этого глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник призвал жителей Луганска эвакуироваться на территорию России, сославшись на усиление обстрелов.

Первые автобусы с эвакуируемыми жителями Донецкой народной республики должны выехать в 20.00 по Москве.