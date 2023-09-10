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Байден заявил, что G20 достигли «достаточного согласия» по ситуации на Украине
На саммите G20, который прошел в Индии, было достигнуто «достаточное согласие» относительно «справедливого мира» на Украине. Такое мнение на пресс-конференции в Ханое высказал Президент США Джо Байден, передает ТАСС.
По его словам, участники встречи достигли «достаточного согласия относительно необходимости справедливого и устойчивого мира», который будет основан на принципах Устава ООН, уважении суверенитета и территориальной целостности.
Лидеры G20 приняли итоговое заявление, в котором признали различие оценок и взглядов на ситуацию на Украине. Они призвали все страны соблюдать принципы международного права, включая относительно суверенитета и территориальной целостности, и отметили важность мирного разрешения конфликтов и диалога.
На пресс-конференции по итогам саммита министр иностранных дел России Сергей Лавров, который возглавлял российскую делегацию, отметил, что консолидированная позиция стран глобального Юга не позволила западным странам «украинизировать» повестку встречи.
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