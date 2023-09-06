Блинкен: США предоставят Украине еще 655 млн долларов военной помощи

Государственный секретарь США Энтони Блинкен

Фото: Государственный департамент США

Соединенные Штаты направят Украине новый пакет помощи более чем 1 млрд долларов, из которых на военные цели пойдет свыше 655 млн. Об этом в ходе визита в Киев рассказал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

«Сегодня мы объявляем о новой помощи на общую сумму более 1 млрд долларов, включая 665,5 млн долларов на военные и гражданские оборонные системы», — сообщил дипломат на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Ранее Блинкен заявил, что Штаты «увидели заметный прогресс в контрнаступлении» Вооруженных сил Украины.

Сегодня же стало Пентагон объявил о предоставлении Киеву 46-го по счету пакета военной помощи, включающего в том числе снаряды с обедненным ураном для основных боевых танков M1 Abrams.