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Блинкен: США предоставят Украине еще 655 млн долларов военной помощи
Соединенные Штаты направят Украине новый пакет помощи более чем 1 млрд долларов, из которых на военные цели пойдет свыше 655 млн. Об этом в ходе визита в Киев рассказал государственный секретарь США Энтони Блинкен.
«Сегодня мы объявляем о новой помощи на общую сумму более 1 млрд долларов, включая 665,5 млн долларов на военные и гражданские оборонные системы», — сообщил дипломат на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
Ранее Блинкен заявил, что Штаты «увидели заметный прогресс в контрнаступлении» Вооруженных сил Украины.
Сегодня же стало Пентагон объявил о предоставлении Киеву 46-го по счету пакета военной помощи, включающего в том числе снаряды с обедненным ураном для основных боевых танков M1 Abrams.
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