Блинкен заявил о заметном прогрессе в контрнаступлении ВСУ

Соединенные Штаты увидели заметный прогресс в контрнаступлении Вооруженных сил Украины. Об этом заявил журналистам государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев, передает телеканал CNN.

«Мы увидели заметный прогресс в контрнаступлении, что очень радует. Мы хотим, чтобы Украина имела все, что ей нужно, не только для достижения успеха в контрнаступлении, но и имела всё необходимое [для обороны] в долгосрочной перспективе <…>», — заметил дипломат перед встречей с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Госсекретарь США прибыл в Киев сегодня, 6 сентября. По данным агентства Reuters, Блинкен должен объявить о новом пакете военной помощи Украине на 1 млрд долларов.

Upd. (18.57): Ранее врио руководителя Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Соловьев Live» рассказал, что одразделения Вооруженных сил РФ оставили село Работино, за которое длительное время шли ожесточенные бои. Однако позднее Министерство обороны РФ заявило об отражении четырех атак ВСУ у сел Вербовое и Работино, уточнив, что «изменений в тактическом положении российских войск нет».

Кроме того, член Главного совета российской администрации Запорожской области Владимир Рогов сказал телеканалу RTVI, что «никаких выводов войск или отступлений не произошло». По его словам, Работино находится под «огневым контролем», а российские силы проводят контратаки. При этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила о взятии этого села еще 28 августа.