Блинкен: Снятие санкций с РФ зависит от результатов переговоров с Украиной

Санкции против России могут быть сняты, все будет зависеть от результатов переговоров с Украиной, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC.

«Международное сообщество ввело санкции против России. Мы посмотрим, что будет делать и что хочет делать Украина. Если будет понимание, что это [переговоры России и Украины] может привести к завершению [конфликта], <...> что потребует снятия санкций, то да», – сказал Блинкен в ответ на вопрос о том, могут ли страны Запада снять ограничения, введенные против РФ.

Он отметил, что никто в НАТО и странах ЕС не преследует цель сохранять антироссийские санкции бесконечно, а всего лишь хотят «изменить поведение России».

«сли будут результаты переговоров, санкции, давление, поддержка Украины - мы достигнем этого, то <...> в определенной мере санкции уйдут. Это зависит от России, что будет дальше», – подчеркнул Блинкен.

Напомним, после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале военной операции на Донбассе 24 февраля многие страны начали обсуждать возможность введения новых санкций. 29 марта в Стамбуле прошел очередной раунд российско-украинских переговоров.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что окончательных планов и договоренностей в результате переговоров России и Украины пока нет, но наблюдается некоторое продвижение.