Лавров отметил, что в переговорах России и Украины есть «движение вперед»

Окончательных планов и договоренностей в результате переговоров России и Украины пока нет, но консультации продолжаются и наблюдается движение вперед. Об этом заявил на пресс-конференции после переговоров в Нью-Дели министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

Дипломат отметил, что во время очередного этапа переговоров в Стамбуле украинская сторона впервые «переложила на бумагу» свое видение договоренностей, которые необходимо достичь.

«От нас готовится реакция, там есть движение вперед, прежде всего в том, что касается признания невозможности Украине быть блоковой страной, невозможности для Украины искать счастья в Североатлантическом альянсе, безъядерный внеблоковый нейтральный статус», — пояснил Лавров.

По оценке главы МИД, сейчас выполнение этих условий уже осознается как абсолютная необходимость. «Мы увидели гораздо больше понимания еще одной реальности, имею в виду ситуацию с Крымом и на Донбассе», — добавил он.

«Касательно потенциальных дальнейших контактов, они сейчас прорабатываются, будет объявлено», — заключил Сергей Лавров.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России. 29 марта в столице Турции прошел очередной раунд российско-украинских переговоров.