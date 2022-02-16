Блинкен: На этой неделе Россия может совершить «акт агрессии» против Украины

Россия может совершить акт «военной агрессии» против Украины уже на этой неделе. Таким мнением в интервью каналу France 24 поделился госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, Россия продолжает развертывание сил в районах, располагающихся у границ Украины. США же предпринимают «все возможное, чтобы убедить Россию, что она должна пойти по дипломатическому пути», однако Москва продолжает «идти на эскалацию».

«Если агрессия продолжится, мы полностью готовы к этому, [и находимся] в тесной координации со всеми нашими европейскими союзниками [по этому поводу]», — добавил госсекретарь США.

Страны Запада продолжают обвинять Россию в агрессии против Украины и приписывать ей различные планы «вторжения». Несмотря на заверения Москвы, в том числе Президента Владимира Путина, что у России нет и не было подобных намерений, такие заявления не прекращаются. Указываются даже возможные даты нападения, а в начале февраля агентство Bloomberg ошибочно выпустило текст о якобы уже произошедшем «вторжении».