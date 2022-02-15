Путин напомнил Шольцу о нападении НАТО на Югославию: Мы видели войну в Европе

Европа была свидетелем войны в Европе. И развязал ее именно НАТО, заявил во время встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем Президент России Владимир Путин.

«Господин федеральный канцлер сказал, что его поколение — я отношусь к этому поколению — с трудом себе представляет какую-то войну в Европе. И сказано это, конечно, применительно к ситуации вокруг Украины. Но ведь мы с вами были свидетелями войны в Европе, развязанной как раз блоком НАТО против Югославии», — подчеркнул глава государства.

В 1999 году НАТО развернул крупную военную операцию на территории страны. Бомбардировки продолжались в период с марта по июнь и затронули как военные, так и гражданские объекты. «Это же было. Без санкций, Совета безопасности, Организации объединенных наций», — заметил Путин.

Он добавил, что Россия не желает войны в Европе, в том числе на Украине. Об этом говорят шаги Москвы, в том числе развернутые переговоры о гарантиях безопасности «для всех включая нашу страну».