news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Политика 30 мая 2023 20:54

Блинкен анонсировал новые санкции США против России

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Завтра, 31 мая, Соединенные Штаты объявят о введении новых санкций против России. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе официального визита в Швецию, передает РИА Новости.

«<…> мы объявим новые меры, которые ужесточают экспортный контроль за технологиями, обнаруженными в иранских дронах, используемых при налетах на украинских гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру <…>», — пояснил дипломат на пресс-конференции.

Кроме того, по словам Блинкена, часть рестрикций будет направлена на противодействие «российской <…> дезинформации» и поддержку правозащитников.

По мнению большинства иностранных военных экспертов, используемые Вооруженными силами РФ на Украине ударные дроны «Герань-2» представляют собой переделанные иранские БПЛА Shahed 136. Представители российского руководства не раз называли эту информацию ложной.

Иранские власти, впрочем, признавали, что поставляли РФ беспилотники, но утверждали, что поставки имели место до начала широкомасштабного конфликта. Несмотря на это, Президент Украины Владимир Зеленский недавно предложил ввести санкции против Ирана на 50 лет из-за помощи, которую тот оказывает России.

#Россия и США #спецоперация на Украине #санкции против россии
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное