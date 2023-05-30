Блинкен анонсировал новые санкции США против России

Завтра, 31 мая, Соединенные Штаты объявят о введении новых санкций против России. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе официального визита в Швецию, передает РИА Новости.

«<…> мы объявим новые меры, которые ужесточают экспортный контроль за технологиями, обнаруженными в иранских дронах, используемых при налетах на украинских гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру <…>», — пояснил дипломат на пресс-конференции.

Кроме того, по словам Блинкена, часть рестрикций будет направлена на противодействие «российской <…> дезинформации» и поддержку правозащитников.

По мнению большинства иностранных военных экспертов, используемые Вооруженными силами РФ на Украине ударные дроны «Герань-2» представляют собой переделанные иранские БПЛА Shahed 136. Представители российского руководства не раз называли эту информацию ложной.

Иранские власти, впрочем, признавали, что поставляли РФ беспилотники, но утверждали, что поставки имели место до начала широкомасштабного конфликта. Несмотря на это, Президент Украины Владимир Зеленский недавно предложил ввести санкции против Ирана на 50 лет из-за помощи, которую тот оказывает России.