Благоустройство парка «Прибрежный» в Челнах начнется с приходом тепла

Архитекторы бюро «Архитектурный десант» планируют благоустроить парк «Прибрежный» в Набережных Челнах в несколько этапов, к первому приступят уже скоро, когда будет достаточно тепла для начала работ. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии Автограда.

Инфраструктура общественного пространства преобразится и станет более удобной: появится большой пешеходный тротуар у входа, площадки поделятся по возрастам и интересам, а также станет организованной зона теренкур. Зону у карьера оборудуют новым освещением, поставят небольшое кафе с террасой.

Зона для выгула собак в парке обещает стать уникальной не только для Татарстана, но и для всей России. Помимо игровой зоны для животных, архитекторы построят здесь и тренировочную для обучения собак-поводырей. Территория у Дворца торжеств тоже станет функциональнее — в лесу за зданием расположится арт-объект с амфитеатром, где можно будет погулять, посидеть и устроить выездную регистрацию.

Экологические процедуры по восстановлению леса стартуют вместе с проектом. По очистке озера уже готовится проектно-сметная документация.

Проект реализуется по программе «Развитие общественных пространств РТ» и в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

«Жилье и городская среда» — национальный проект, созданный для обеспечения доступным жильем семей со средним достатком и повышения комфортности городской среды. Это один из 12 национальных проектов, которые реализуются с 2019 года в России по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что парк «Прибрежный» в Челнах ждет деликатное благоустройство.