Благоустройство бульвара Юных ленинцев в Набережных Челнах близится к завершению

Эскиз предоставлен Фондом «Институт развития городов РТ».

В Набережных Челнах завершаются работы по благоустройству бульвара Юных ленинцев. В эти дни строители устанавливают последние элементы — в частности, они монтируют малые архитектурные формы и фонтан. В зоне отдыха появились гамаки, отмечает Управление информационной политики Автограда.

Бульвар получил свое название в советское время благодаря тому, что здесь находятся сразу несколько детских учреждений. Помимо детских садов и школ, тут расположены спортивный и хореографический центры, неподалеку работает Городской дворец творчества детей и молодежи. Именно поэтому идея насыщения бульвара зонами досуга стала ключевой в концепции. Разработчиками выступили архитекторы из бюро «Современная концепция проектирования».

Проект был реализован в два этапа, благоустройство общественного пространства предваряли публичные обсуждения с местными жителями, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

На первом этапе реконструкции общественного пространства здесь появились тротуары, были высажены кустарники и деревья, установлены фонари. В рамках второй очереди работ на входе появится светящийся амфитеатр, на территории бульвара — фонтан без чаши на серой гранитной брусчатке с подсветкой, летний кинотеатр, беседки. Скамейки и урны решили сделать деревянными.

На 2022 год запланировано благоустройство еще одного общественного пространства в Автограде — парка Прибрежный.

«Проект парка находится на стадии согласования с исполнительным комитетом, экологами и другими заинтересованными сторонами. После того как все участники дадут архитекторам обратную связь, проект будет представлен жителям на общественных обсуждениях», — рассказали ИА «Татар-информ» в Фонде «Институт развития городов РТ».

Ранее агентство сообщало, что мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил превратить Набережные Челны в самый зеленый город Татарстана.