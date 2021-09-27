Магдеев поручил превратить Набережные Челны в самый зеленый город в Татарстане

С 1 октября стартует традиционный осенний санитарно-экологический месячник по уборке и озеленению территории населенных пунктов в республике, однако в Набережных Челнах к работам приступили раньше намеченного срока. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил начальник Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения исполкома Набережные Челны Ильдар Гайнуллин.

В Автограде состоялись всероссийский субботник «Зеленая Россия» и всероссийская акция «Вода России», автопробег «Чистая Страна 2.0» в рамках национального проекта «Экология», начата посадка деревьев в трех районах города.

Не дожидаясь начала осеннего месячника, 11 сентября в городе высадили деревья в парке «Гренада», парке «Сидоровский», бульварах Кереселидзе и Тинчурина, набережной имени Г. Тукая, по проспекту Чулман вдоль 46-го комплекса, на пустыре 37-го комплекса, вдоль Альметьевского тракта, на пересечении ул. М. Юсупова и проспекта Чулман, а также во дворах четырех комплексов.

В данных мероприятиях активное участие приняли сотрудники администраций районов, председатели территориальных общественных самоуправлений города, экологические отряды средних общеобразовательных учреждений №23, 40, 53, ученики гимназии №54, экоклуб Набережночелнинского государственного педагогического университета, студенты-волонтеры и работники ОАО «Горзеленхоз». Общее количество участников составило 141 человек, собрано 39 кубометров мусора.

«Для организации работ по осеннему месячнику утвержден состав городского штаба и подготовлен план мероприятий. За время двухмесячника планируется очистить от мусора и листвы 5,4 тыс. га городской площади, вывезти 12,3 тыс. кубометров мусора, посадить 5 тыс. деревьев и кустарников, подвергнуть санитарной обрезке 8,5 тыс. деревьев и 10 тыс. кустарников. Кроме того, будет проведена ревизия и ремонт всех спортивных и детских игровых площадок, уголков отдыха, скамеек на территории жилищного фонда. Планом мероприятия также предусмотрены очистка и ремонт газонов, дорог, ливневых приемников, консервация городских фонтанов, завоз чернозема, очистка и перекопка клумб», — сообщил докладчик.

«Для организации работы в плановом порядке по уборке территорий города определен единый санитарный день недели — среда», — добавил Ильдар Гайнуллин.

Мэр Наиль Магдеев отметил, что ждать начала двухмесячника не нужно — зеленые насаждения никогда лишними не бывают. «Работу по уборке территории нужно продолжать. Нужно сделать все, чтобы Набережные Челны стали самым зеленым городом в республике. Сейчас стоит подходящая для посадки деревьев температура, количество влаги достаточное, поэтому необходимо проводить ежедневную работу по приведению города в порядок, тем более что уже многое сделано», — отметил мэр.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Набережных Челнах высадили голубые ели.