На бульваре Юных ленинцев в Набережных Челнах завершается установка фонтана

В Набережных Челнах реализуется второй этап реконструкции бульвара Юных ленинцев, который расположен в Автозаводском районе и представляет собой пространство, ограниченное проспектом Мира в северо-западной части, проспектом Московским в юго-восточном части и жилыми кварталами (26-й и 27-й жилые комплексы).

На благоустройство двух очередей общественного пространства из бюджетов разных уровней выделено 151 млн рублей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Фонде «Институт развития городов РТ».

«Финансирование поступило из бюджетов России и Татарстана. Общественное пространство благоустраивается благодаря проекту „Формирование комфортной городской среды“, входящему в состав национального проекта „Жилье и городская среда“, а также по республиканской программе „Развитие общественных пространств РТ“. В 2020 году по республиканской программе был выделен 101 млн рублей. На вторую очередь в 2021 году из бюджетов РТ и РФ — 50 млн рублей», — сообщили в фонде «Институт развития городов РТ».

Разработчиком выступило архитектурное бюро «Современные концепции проектирования». В 2020 году проект прошел два этапа обсуждения с жителями 26-го и 27-го микрорайонов. На заключительной встрече к обсуждению проекта присоединился мэр Автограда Наиль Магдеев. По итогам публичных обсуждений в работу были приняты организация пешеходного пути вдоль бульвара, организация функциональных площадок, транзитных путей, установка малых архитектурных форм, арт-объектов на пришкольной территории гимназии № 29.

В основу своего проекта архитекторы заложили значение слова «бульвар» — это зеленая ткань в городской структуре среди жилых домов. Бульвар — это своеобразный «лес», единая среда, наполненная зелеными насаждениями и функционально-пространственной событийностью.

На территории микрорайона находятся четыре школы и шесть детских садов. Поэтому архитекторы решили организовать пространство, которое послужит источником вдохновения у детей — выставочные зрительные пространства, интерактивные площадки, зоны активного и пассивного отдыха. Кроме того, бульвар позволит объединить жителей всего микрорайона: здесь появятся уличная библиотека, амфитеатр, фонтан.

По информации Управления информационной политики Набережных Челнов, сейчас ведутся работы по установке малых архитектурных форм, завершается установка фонтана.

Национальный проект «Жилье и городская среда», как и другие нацпроекты, реализуется в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Набережных Челнах на пустыре возле «Солнечного парка» может появиться спортплощадка.