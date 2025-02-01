Благотворительный концерт памяти дирижера Фуата Мансурова состоится в Москве

В Москве в Центральном доме культуры железнодорожников 26 марта состоится очередной концерт памяти выдающегося дирижера Фуата Мансурова – народного артиста России, Казахстана и Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ, которое и организует мероприятие.

Фуат Мансуров – единственный музыкант в истории Большого театра, проработавший там более 40 лет. В 2025 году исполнится 15 лет со дня его смерти.

Ученики маэстро работают в лучших оркестрах мира. Почти 25 лет он возглавлял Государственный симфонический оркестр РТ. Ему неоднократно предлагали возглавить оркестр в Австралии, Президентский оркестр Турции, оперу Аргентины, но он остался в России.

Концерт будет благотворительным. Все собранные средства от продажи билетов и благотворительные взносы передадут в Региональный общественный благотворительный фонд имени Анжелы Вавиловой в поддержку первого детского казанского хосписа.

Вечер поддержат своим участием выдающиеся мастера искусств, солисты Большого театра России и Московского театра «Новая Опера», победители музыкальных телевизионных проектов и престижных международных конкурсов: Марат Гали, Рузиль Гатин, Венера Гимадиева, Екатерина Воронцова, Эльмира Калимуллина, Евгения Красилова, Владимир Кудашев, Ильяс Невретдинов, Айдар Салахов и другие.

За дирижерский пульт встанет ученица Фуата Мансурова – народная артистка РТ Анна Гулишамбарова.

Концерт пройдет в сопровождении Молодежного симфонического оркестра «Новая музыка» Казанского музыкального колледжа имени И. В. Аухадеева. Режиссером и ведущим памятного вечера выступит заслуженный артист РТ Альберт Жалилов.

Посетить концерт и стать благотворителем можно, выбрав один из вариантов:

1) приобретение электронных билетов на концерт на сайте tickets.zamancha.ru или в Полномочном представительстве РТ в РФ (г. Москва, 3-й Котельнический переулок, д. 13/15, строение 1);

2) осуществление благотворительного взноса на самом концерте;

3) перечисление благотворительной помощи по следующим банковским реквизитам:

номер расчетного счета: 40703810600020000198

наименование банка: ПАО «Ак Барс» банк г. Казани

номер корреспондентского счета: 30101810000000000805

БИК: 049205805

ОКВЭД 88.10 «Оказание социальных услуг»

(в комментарии к платежу просьба указать «благотворительное пожертвование, Москва»).

Вопросы по билетам и благотворительным взносам можно задать по телефонам 8 (495) 915-53-24 и 8-916-315-45-75, а также по электронной почте tatarstanmsk@mail.ru.