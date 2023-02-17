В Национальном музее РТ заработала выставка к 95-летию Фуата Мансурова

Фото: Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Национальном музее Татарстана провели памятное мероприятие, приуроченное к 95-летию народного артиста Татарстана и Казахстана, дирижера и педагога Фуата Мансурова. К юбилею мастера организована выставка из музейных фондов «Я – татарин, распространяю татарскую культуру».

На вечере прозвучало видеообращение дочери Фуата Мансурова Марины Мансуровой. «Уже 13 лет, как ушел папа. Для меня он продолжает жить среди его друзей, учеников, близких. У папы остались личные вещи, статьи о музыке и музыкантах, письма. Каждый раз, когда я говорю о папе, будто продолжаю с ним общаться», – сказала она.

«Папа мог построить дом, приготовить вкусный плов, ухаживать за садом. Папа был очень эрудированный, был готов ответить на любой вопрос. Были случаи, когда он дирижировал не глядя на ноты, по памяти. В молодости он занимался боксом, играл в шахматы, теннис, водил машину. Мы с ним много путешествовали. Очень любил внуков», – рассказала Марина Мансурова об отце.





По словам дочери, внук великого дирижера Мансур собирает архив о дедушке и публикует в видеохостинге You Tube записи его концертов и спектаклей.

На выставке в Национальном музее представлены связанный с Фуатом Мансуровым сценический костюм, дирижерская палочка, музыкальные инструменты, фотографии. Известно, что Фуат Мансуров играл на десяти музыкальных инструментах и знал десять языков, отметили организаторы выставки.



Выставка будет работать в течение месяца. В программе вечера прозвучали произведения отечественных и зарубежных композиторов, которые исполнял Государственный симфонический оркестр Татарстана под руководством Фуата Мансурова.