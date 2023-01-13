«Талантлив во всем»: в Казани открыли мемориальную доску дирижеру Фуату Мансурову

В память о выдающемся дирижере, народном артисте ТАССР и заслуженном деятеле искусств России Фуате Мансурове в Казани открыли мемориальную доску. Его установили на фасаде дома №23/6 по улице Карла Маркса. В торжественном мероприятии приняла участие министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Талантливый человек талантлив во всем. Фуат Мансуров был по-настоящему уникальной личностью, его талант был признан не только в Советском Союзе и России, но и во всем мире. Как и любой творец, он был разносторонне развит и многогранен – шахматист, альпинист, интеллектуал, который как магнит собирал вокруг себя самых ярких и интересных людей своего времени и двигал наше искусство вперед», – отметила Ирада Аюпова.

Министр культуры республики заметила, что Фуат Мансуров проработал более 20 лет главным дирижером Государственного академического Большого театра России. Музыкант вдохнул новую жизнь и энергию в Симфонический оркестр Татарстана, где с 1989 года был главным дирижером и художественным руководителем. Известно, что ему неоднократно предлагали возглавить оркестр в Австралии, Президентский оркестр Турции, оперу Аргентины, однако выдающийся дирижер остался в России.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Счастье нации и народа – это, когда не просто знают о таких людях, но еще и помнят. Сегодня мы не просто открываем памятную доску, а даем старт пятилетнему пути празднования 100-летия Фуата Мансурова. Я надеюсь, в рамках этого пройдут встречи и конференции, появятся новые конкурсы и стипендии для людей, которые продолжают традиции музыканта, сделавшего очень многое для того, чтобы сердце нашей музыкальной культуры билось и дальше», – подчеркнула Ирада Аюпова.

Начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов добавил, что Фуат Мансуров был требовательным музыкантом не только к себе, но и к артистам оркестра. Прославленный дирижер был настоящим мотиватором для окружающих и вдохновлял каждого на выдающиеся свершения на музыкальном поприще.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«До сих пор считается эталоном постановка шедевра Римского-Корсакова „Царская невеста“ в Большом театре при участии Фуата Мансурова. Также он внес существенный вклад в становление государственности Татарстана при создании гимна республики», – заметил Абзалов.

Помимо министра культуры РТ, на торжественное открытие памятного знака приехали коллеги по цеху, друзья, ученики и близкие прославленного дирижера. Дочь Фуата Мансурова поблагодарила Государственного Советника Татарстана Минтимера Шаймиева, Правительство республики, Министерство культуры РТ за поддержку в установлении плиты в память о выдающимся музыканте.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Об отце можно говорить бесконечно – это был человек веселый, но при этом ответственный, сосредоточенный, мог проявить строгость, обладал потрясающей харизмой и тонким чувством юмора. Меня всегда восхищала бесконечная сила духа, которой он обладал», – поделилась дочь дирижера Марина Мансурова.

В завершение церемонии к мемориальной доске Фуата Мансурова вознесли цветы. Автором памятного знака стал казанский скульптор Фаниль Валиуллин, который также стал автором надгробного памятника Фуату Мансурову на Троекуровском кладбище в Москве.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В период творчества в Татарстане известный дирижер в новой редакции осуществил постановки «Алтынчеч», «Джалиль» Назиба Жиганова и «Шурале» Фарида Яруллина. Фуат Мансуров стал первым исполнителем многих симфонических произведений композиторов Татарстана – Мансура Музафарова, Фасиля Ахметова и других.

Фуат Мансуров – народный артист Татарской АССР, лауреат Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая, заслуженный деятель искусств Казахской ССР и народный артист РФ.