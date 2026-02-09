Благодаря соцконтракту участник СВО из Татарстана устроился на работу

Участник специальной военной операции Ильсур из Татарстана благодаря социальному контракту получил материальную поддержку и трудоустроился. Об этом сообщили в пресс-службе ЦЗН РТ.

«Социальный контракт сыграл важную роль, подарив уверенность в собственных силах и перспективах. Сейчас я стабильно тружусь, обеспечиваю семью и получаю удовольствие от работы», – рассказал Ильсур.

Бывший военнослужащий пришел в кадровый центр «Работа России» Заинского района в ноябре 2025 года. При помощи консультантов разработал стратегию поиска работы, заключил социальный контракт, во время адаптации получал материальную поддержку. В декабре прошлого года Ильсур трудоустроился грузчиком на АО «Заинский сахар».

Социальный контракт – один из эффективных инструментов поддержки. С 2025 года программа является частью национального проекта «Семья».