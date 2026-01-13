«После фронта – свое дело»: как соцконтракты изменили жизнь ветеранов СВО из Татарстана

В Татарстане ветераны СВО при поддержке государства осваивают новые профессии, заключают соцконтракты, трудоустраиваются и открывают собственное дело. Переобучение проходит в рамках нацпроекта «Кадры». В материале – истории тех, кто смог начать профессиональную жизнь заново.





Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Алмаз Шархетдинов станет многодетным папой и откроет свое дело

Алмаз Флоридович Шархетдинов из Балтасинского района Татарстана – участник специальной военной операции, служил по контракту, воевал за Авдеевку. В боях получил серьезное ранение, потерял ногу. Вернулся домой, прошел реабилитацию и обратился в центр занятости.

Специалисты центра «Наз» проконсультировали ветерана о возможности получения государственной социальной помощи в трудоустройстве, оказали содействие в сборе необходимых документов. В августе 2025 года с Алмазом Флоридовичем был заключен социальный контракт и утверждена программа социальной адаптации.

«Мне предложили работу охранника в трех организациях. Устроился на работу в ООО «Яна тормыш». Работа находится рядом с домом, всего в 50 метрах, это очень удобно. Работаю с сентября, все устраивает. Государственная поддержка помогла. Кто возьмет на работу инвалида?» – рассуждает Алмаз Флоридович.

До участия в специальной военной операции Алмаз Шархетдинов работал строителем. Сейчас он трудится в колхозе. Благодаря социальному контракту семейный доход семьи увеличился. В новом году житель Балтасинского района планирует пройти дополнительное обучение и с помощью государственной поддержки открыть свое дело.

«Хочу обучиться, чтобы стать предпринимателем. Недавно начал работать с эпоксидной смолой. Изготавливаю шкатулки и различные сувениры, часы. Попробовал мастерить более крупные изделия – журнальные столики. Уже есть небольшие заказы», – поделился Алмаз Флоридович.

В семье участника СВО эту идею поддержали. Супруга рада, что у мужа появилось новое увлечение.

«Моя семья знает, что я не могу усидеть на одном месте. У меня есть пасынок и родной сын, которому скоро исполнится два годика. Весной ждем пополнения в семье, стану многодетным папой», – отметил Алмаз Шархетдинов.

Салават Арсланов оборудовал гараж под мастерскую, где реставрирует старые кухни, шкафы, столы Фото предоставлено героем публикации

Салават Арсланов из Агрыза реставрирует старую мебель и увлекается гравировкой

Салават Айратович Арсланов из Агрыза служил по контракту в Луганской области, участвовал в освобождении Соледара и Бахмута. В боях получил четыре серьезных ранения. В скором времени бойцу должны сделать операцию по удалению осколка. По состоянию здоровья тяжелой работой ему заниматься нельзя. После возвращения домой он обратился за помощью и поддержкой в фонд «Защитники Отечества».

«Меня направили в районную соцзащиту. Получил государственную социальную помощь на основе соцконтракта. Дали 350 тысяч рублей на развитие своего дела и покупку инструментов. Я реставрирую старые кухни, шкафы, столы. Мои услуги востребованы, потому что новую мебель покупать намного дороже», – рассказал Салават Айратович.

Он оборудовал гараж под мастерскую, где сейчас успешно работает. Приобрел компрессор, шлифовальную машину и другие инструменты. Трудится по соцконтракту с апреля 2025 года.

Услуги Салавата Арсланова очень востребованы в районе Фото предоставлено героем публикации

«Этой работой занимался и раньше. Я был оформлен в качестве самозанятого. Но раньше инструменты у меня были старые, а сейчас купил новую технику, открылись новые возможности. Работа мне очень нравится», – отметил мужчина.

Салават Айратович говорит, что любимая женщина его во всем поддерживает, помогла с покупкой техники. Недавно у него появилось новое увлечение.

«Купил гравировальную машину. Планирую делать портреты людей на заказ на досках», – сообщил Арсланов.

У мужчины разъездной характер работы. Дома его застать сложно, услуги Арсланова очень востребованы в районе.

До СВО Игорь Газизуллин трудился животноводом в агрофирме «Азнакай». Вернуться на прежнее место работы сразу не получилось по состоянию здоровья Фото предоставлено героем публикации

Игорь Газизуллин выучится на фельдшера и вернется в агрофирму

Игорь Булатович Газизуллин из Азнакаевского района год служил по контракту в Херсонской области. Получил тяжелое ранение и третью группу инвалидности. После возвращения из зоны боевых действий обратился в кадровый центр «Работа России».

«До СВО трудился животноводом в агрофирме «Азнакай». Вернуться на прежнее место работы сразу не получилось по состоянию здоровья», – отметил он.

Специалисты центра занятости выслушали пожелания ветерана и предложили несколько вариантов профессионального обучения, которые могли бы открыть новые карьерные перспективы. Осознав, что работа в сфере охраны требует ответственности, внимательности и четкого следования инструкциям – качеств, которые были отточены еще в ходе военной службы, – участник СВО выбрал обучение на охранника четвертого разряда.

Параллельно с обучением проводились консультации по составлению резюме, подготовке к собеседованиям и поиску вакансий. Благодаря полученным знаниям, навыкам и поддержке кадрового центра в конце сентября 2025 года мужчина был трудоустроен в ЧОП «Витязь» охранником. Работает там уже несколько месяцев.

Игорь Газизуллин выбрал обучение на охранника четвертого разряда Фото предоставлено героем публикации

«Работая в охране, мне приходится много двигаться, в день прохожу по 15 километров. А у меня травмы ног, поэтому много ходить сложно. На встрече с участниками СВО глава Азнакаевского района предложил мне вернуться на прежнюю работу, но уже в качестве ветеринара. С нового года буду учиться на фельдшера. После повышения квалификации вернусь в родную агрофирму», – сказал Газизуллин.

Игорь Булатович имеет общее образование, сразу после школы пошел в армию. Теперь он будет учиться заочно в вузе Москвы. Учеба в общей сложности займет более двух лет. Мужчина рад, что вернется в агрофирму.

«Далеко ездить не нужно. На работе есть вахта, организовано горячее питание», – заметил он.

А еще Газизуллин очень рад, что участникам СВО в Татарстане оказывается всесторонняя поддержка.

«Государство оказывает поддержку мне и моим сослуживцам. Ребята тоже очень благодарны, что могут обучиться буквально за месяц и сразу пойти работать», – заключил он.