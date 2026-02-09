Почти 5 тысяч социальных контрактов заключили за год в Татарстане

Социальный контракт в 2025 году помог 10 958 татарстанцам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. За год было заключено 4919 контрактов, половина которых направлена на содействие в трудоустройстве. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ЦЗН РТ.

«Социальный контракт по поиску работы – индивидуальный маршрут к занятости. Программа нацелена на устойчивый результат, повторно обратиться за контрактом можно не ранее чем через год после завершения предыдущего, что мотивирует граждан к закреплению на рабочих местах», – пояснил директор кадрового центра «Работа России» Тимур Муллин.

Социальный контракт – соглашение между государством и человеком, находящимся в трудной жизненной ситуации. Люди получают финансовую поддержку и сопровождение в трудоустройстве от карьерных консультантов. Ежемесячная выплата составляет 15 073 рубля на срок до четырех месяцев.

Участник программы встает на учет в кадровый центр «Работа России», заключает социальный контракт и получает индивидуальную программу социальной адаптации. Первую выплату получает после регистрации, а последующие – при подтверждении активного поиска работы или факта трудоустройства. Специалисты центра помогают с поиском вакансий, составлением резюме и подготовкой к собеседованию.

По итогам года наибольший спрос на рынке труда был на специалистов в сфере здравоохранения и образования. Существует потребность в фельдшерах, медицинских сестрах, учителях и воспитателях. Также востребованы электрогазосварщики, слесари и электромонтажники.

Социальный контракт – один из эффективных инструментов поддержки. С 2025 года эта программа входит в национальный проект «Семья».