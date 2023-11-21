Благодаря новому нацпроекту в России на 25% вырастет скорость работы госсервисов

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Благодаря новому национальному проекту «Экономика данных» скорость работы государственных сервисов вырастет на 25%. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Люди смогут быстро и качественно получать государственные услуги буквально в одно касание, значительно повысится сохранность и безопасность личных данных гражданина, и, соответственно, это должно привести к повышению доверия к современным технологиям», – цитирует зампреда Правительства телеграм-канал Кабмина.

13 июля на пленарном заседании I Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» Президент Владимир Путин предложил запустить новый нацпроект по экономике данных. По словам российского лидера, речь идет не только о консолидации уже действующих инструментов поддержки развития цифровой экономики, ИИ и высокотехнологичных проектов, но и о выстраивании «целостного механизма создания и повсеместного внедрения передовых разработок».

Чернышенко сообщил, что Кабмин подготовит паспорт нацпроекта с конкретными показателями и результатами к лету 2024 года, после чего его рассмотрят и утвердят.