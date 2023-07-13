Путин предложил запустить новый нацпроект по экономике данных

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В России может появиться новый национальный проект — по формированию экономики данных. Соответствующую идею высказал Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании I Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир», сообщает пресс-служба Кремля.

«Предлагаю в течение года подготовить новый национальный проект на период до 2030 года, а именно — нацпроект по формированию экономики данных», — заявил глава государства.

По словам российского лидера, речь идет не только о консолидации уже действующих инструментов поддержки развития цифровой экономики, искусственного интеллекта и высокотехнологичных проектов, но и о выстраивании «целостного механизма создания и повсеместного внедрения передовых разработок».

Среди необходимых мер Путин упомянул проведение исследований, подготовку кадров, формирование условий для выпуска и тестирования пилотных образцов, поддержание спроса на отечественные продукты и сервисы в области вычислений и работы с данными, а также гибкое регулирование и поддержку производства.

В качестве примера Президент сослался на нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем. «<…> прошу утвердить его до 1 сентября 2023 года, а также учесть это приоритетное направление при формировании бюджета на 2024 и плановый период до 2026 года», — добавил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Путин заявил о необходимости перевести экономику на новую модель управления.