Паспорт нового нацпроекта «Экономика данных» будет подготовлен к лету 2024 года

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Паспорт нового национального проекта «Экономика данных» будет подготовлен к лету следующего года. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«По поручению Президента к лету 2024 года будет подготовлен паспорт нацпроекта «Экономика данных», и в нем будут конкретные счетные измеримые показатели и контрольные точки, после этого документ будет рассмотрен и утвержден», – пояснил заместитель председателя Правительства.

На пленарном заседании I Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир», которое состоялось 13 июля, Президент Владимир Путин предложил запустить новый нацпроект по экономике данных.