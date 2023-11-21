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Паспорт нового нацпроекта «Экономика данных» будет подготовлен к лету 2024 года
Паспорт нового национального проекта «Экономика данных» будет подготовлен к лету следующего года. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
«По поручению Президента к лету 2024 года будет подготовлен паспорт нацпроекта «Экономика данных», и в нем будут конкретные счетные измеримые показатели и контрольные точки, после этого документ будет рассмотрен и утвержден», – пояснил заместитель председателя Правительства.
На пленарном заседании I Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир», которое состоялось 13 июля, Президент Владимир Путин предложил запустить новый нацпроект по экономике данных.
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