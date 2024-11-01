«Благодаря этим сетям я стою живой»: Рустам Гатин поблагодарил волонтеров за их труд

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Волонтер и меценат Рустам Гатин, который заведует полевой кухней в Лисичанске, находится сейчас в отпуске в Набережных Челнах. Он решил навестить активистов, которые плетут маскировочные сети. Общественник поблагодарил мастериц штаба «Народные сети» за их труд.

По словам челнинца, он не напрасен. Масксетями укрывают машины, кубы с водой и многое другое.

«Наверное, благодаря этим сетям я стою живой. Очень много обстрелов, дронов периодически летает, и меньше обстрелов происходит наших автомобилей, меньше обстрелов происходит нашей базы, потому что маскировочными сетями всё укрыто», — отметил Гатин.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

На встречу с волонтерами пришел и ветеран спецоперации с позывным Шеф. Он также сообщил, что масксетями на передовой пользуются. Кроме них, помогают бойцам и животные.

«У нас товарищ, позывной Барон, с Альметьевска взял щенка алабая. Вырос. Такой огромный стал. Тьфу-тьфу-тьфу, жив. Кто-то, например, чужой человек, идет, всё, лает, тормозит этого человека и просто держит его. И тот человек в ступоре стоит: ну, алабай — собака большая. Там одного вида испугаешься», — рассказал Шеф.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Активисты пообщались с Рустамом Гатиным и ветераном специальной военной операции. Скоро руководитель «Полевой кухни» снова отправится в Лисичанск и вместе со своей командой продолжить кормить мирных жителей. А волонтеры будут и дальше плести маскировочные сети.

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Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

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