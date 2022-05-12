«Благодаря этим людям была одержана Победа»: КАЗ стал «Предприятием трудовой доблести»

Одним из 14 «Предприятий трудовой доблести» в Татарстане стал Казанский авиационный завод. Сегодня на совещании, посвященном развитию республиканской промышленности, состоялась церемония вручения республиканских званий, которую провел Президент республики Рустам Минниханов.

Предприятие было отмечено за значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Свидетельство о присвоении звания руководитель РТ вручил председателю совета ветеранов Оксане Василюк.

«Работники авиазавода всегда славились своим трудолюбием, неравнодушием и чистым сердцем. В тяжелые годы военного лихолетья, с 1941 по 1945 год, коллектив Казанского авиазавода проявил небывалую сплоченность, патриотичность и твердую жизненную позицию, самоотверженно трудясь над выпуском крылатых машин, как их называют заводские труженики тыла — „наши пешки“. Благодаря этим людям была одержана Победа», — сказала она.

Василюк добавила, что ее переполняют чувства гордости и радости за признание труда людей, которые сутками не выходили с завода, выполняя фронтовые задания, их вклада в Победу. Она уверена, что все заводчане разделяют эти чувства.

В 2020 году в Казани стартовал проект «Предприятие трудовой доблести» — на входе в здания десяти промышленных объектов города установили памятные доски. Казанский пороховой завод стал одним из них.

Напомним, что в апреле этого года Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об учреждении в республике нового почетного звания – «Предприятие трудовой доблести». Оно должно подчеркнуть значительный вклад республиканских производств в Победу в Великой Отечественной войне.

В конце 2019 года Президент России Владимир Путин выступил с предложением о присвоении российским городам почетного звания «Город трудовой доблести», в их число вошла и Казань. В сентябре 2021-го глава государства подписал указ о присвоении звания еще 12 городам РФ.