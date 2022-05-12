Минниханов: Наша задача — сохранить коллективы и довести до предприятий меры поддержки

фото: пресс-служба Президента РТ

Основная задача республиканских властей — сохранить коллективы татарстанских предприятий, довести до них меры поддержки и решить вопросы импортозамещения и кооперации. Об этом на совещании по развитию республиканской промышленности заявил Президент республики Рустам Минниханов.

Он подчеркнул, что сейчас предприятия вынуждены работать в условиях беспрецедентного санкционного давления. Чтобы снизить его влияние, на федеральном и республиканском уровне проработан ряд мер поддержки, которые необходимо доводить до организаций республики.

«Работа должна проводиться адресно. Пока эта система до конца еще не выстроена. Каждое предприятие должно получить своевременную помощь», — подчеркнул он.

В то же время сами предприятия должны активнее использовать существующие инструменты поддержки, в частности активнее подавать заявки на получение льготных кредитов для пополнения оборотных средств. Руководитель Татарстана подчеркнул, что сейчас лишь 15 системообразующих предприятий РТ заявились на их получение.

Также центральной задачей является сохранение коллективов предприятий, особенно это касается квалифицированных специалистов. В настоящее время ситуация остается относительно стабильной, однако не стоит забывать о действующих мерах поддержки по линии службы занятости. Кроме того, Минпросвещению необходимо мониторить ситуацию и оперативно принимать соответствующие меры.

Кроме того, отметил Рустам Минниханов, довольно остро сейчас стоят вопросы импортозамещения и кооперации. В этой связи необходимо проработать перечень критически важных позиций, которые необходимо заменить отечественными. Затем их нужно внести в федеральный список, чтобы получить соответствующую поддержку.

«Необходимо помочь производителям настроить новые кооперационные связи. В Татарстане уже есть хорошие примеры новых импортозамещающих производств», — сказал Президент Татарстана.

Он привел в пример «Нижнекамскнефтехим», где уже выпускается катализатор для производства изопрена, а также Менделеевск, в котором стартовал выпуск тонера для принтеров.

Чтобы наладить работу по импортозамещению, важно восстановить конструкторские бюро предприятий и наладить взаимодействие с научной школой, подчеркнул Рустам Минниханов. В стране уже ведется работа по созданию передовых инженерных школ, университетских стартапов, кампусов вузов. «Предприятиям республики необходимо принять активное участие в этих работах, чтобы ваши интересы были максимально учтены в данных масштабных проектах. Также нужно обеспечить участие наших предприятий в федеральных мерах поддержки создания отечественных импортозамещающий технологий и производств», — заявил Минниханов.

По его словам, здесь также важно расширить связи с другими регионами и государствами ЕврАзЭС и наладить международное взаимодействие, которое позволит выстроить новые кооперационные цепочки.

Также в рамках совещания прошла церемония присвоения республиканского звания «Предприятие трудовой доблести. 1941−1945». Его удостоились 14 организаций Татарстана.

«В истории нашей страны были непростые периоды. Мы всегда достойно принимали вызовы и добивались поставленных целей. В годы Великой Отечественной войны значительный вклад в Победу страны внесли работники наших промышленных предприятий. Уверен, что традиции трудового героизма и самоотверженности живы и сейчас, и в дальнейшем будут переданы молодому поколению», — заявил Рустам Минниханов.

Ранее руководитель Татарстана опубликовал фото с церемонии вручения званий.

Ужесточение антироссийских санкций, затронувших в том числе реальный сектор экономики, произошло в связи с проведением РФ специальной военной операции по защите Донбасса. В обращении к гражданам РФ Президент России Владимир Путин подчеркнул, что основная цель ВС страны — защита мирного населения, а также денацификация и демилитаризация Украины.