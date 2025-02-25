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Общество 25 февраля 2025 07:00

Благодаря циклону в Татарстане ожидается до –5 градусов и умеренный снег

Благодаря циклону в Татарстане ожидается до –5 градусов и умеренный снег
Фото: © «Татар-информ»

Сегодня, 25 февраля, в Татарстане под воздействием циклона сохранится умеренно морозная, снежная и пасмурная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным, днем с прояснениями. По всему региону прогнозируется небольшой, а местами и умеренный снег. Утром кое-где сохранится опустившийся ночью туман.

Продолжит дуть северный и северо-восточный ветер силой от 6 до 11 м/с. На дорогах образуется гололедица.

В светлое время суток после ночных -11, -16 градусов воздух по Татарстану прогреется до -5, -10 градусов (в Казани – до -5, -7 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в республике под влиянием циклонов установится умеренно морозная и снежная погода.

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