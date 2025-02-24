В Татарстане ожидается снег и небольшое повышение температурного фона
Сегодня, 24 февраля, в Татарстане прогнозируется небольшое повышение температурного фона. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Местами, включая Казань, пройдет небольшой снег.
Ожидается северный и северо-восточный ветер силой от 6 до 11 м/с. На дорогах образуется гололедица.
В светлое время суток после ночных -10, -15 градусов воздух по региону прогреется до -5, -10 градусов (в столице РТ – до -6, -8 градусов).