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Общество 24 февраля 2025 06:30

В Татарстане ожидается снег и небольшое повышение температурного фона

В Татарстане ожидается снег и небольшое повышение температурного фона
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 24 февраля, в Татарстане прогнозируется небольшое повышение температурного фона. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Местами, включая Казань, пройдет небольшой снег.

Ожидается северный и северо-восточный ветер силой от 6 до 11 м/с. На дорогах образуется гололедица.

В светлое время суток после ночных -10, -15 градусов воздух по региону прогреется до -5, -10 градусов (в столице РТ – до -6, -8 градусов).

#прогноз погоды #прогноз погоды в татарстане #гидрометцентр рт #снег
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