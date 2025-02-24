В Татарстане под влиянием циклонов установится умеренно морозная и снежная погода

В Татарстане благодаря влиянию циклонов на этой неделе ожидается достаточно снежная погода. Температурный фон при этом существенным образом не изменится, следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Синоптики обратили внимание на «интересную синоптическую ситуацию» в европейской части России: на север атлантические циклоны приносят осадки и потепление, а на юге «сохраняется изолированный холод, которому перекрыл путь антициклон». Именно из-за этого антициклона на минувших выходных в Татарстане установилась спокойная морозная погода без существенных осадков.

Сегодня же, 24 февраля, республика оказалась на северной периферии циклона с центром над Нижним Поволжьем. Завтра, 25 февраля, погодные условия в регионе будут определять он и его атмосферные фронты. Ожидается небольшой, а местами умеренный снег. Ночью и утром в отдельных районах опустится туман. Температура воздуха в ночные и утренние часы составит от -11 до -16 градусов, в дневные – от -5 до -10.

В ночь на среду 26 февраля, Татарстан окажется в тыловом гребне повышенного атмосферного давления, вероятность осадков невелика. Но уже днем с приближением очередного атмосферного фронта местами опять начнет идти снег. В темное время суток ожидается от -12 до -17 градусов (при прояснениях в низких местах – до -20), в светлое – потеплеет до -4, -9 градусов.

В четверг, 27 февраля, благодаря циклону на территории республики прогнозируется снег. Температурный фон немного повысится: до -7, -12 градусов ночью и -2, -7 градусов днем.

Согласно предварительным данным метеорологов, в пятницу и субботу, 28 февраля и 1 марта, местами по республике вновь будет идти небольшой снег. В ночные часы температура воздуха составит от -10 до -15 градусов (на востоке при прояснениях – до -19), в дневные – от -2 до -7 градусов.