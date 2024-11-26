«Благодарны за спасение жизни»: жена раненого бойца стала помогать СВО

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Военнослужащий Владимир получил в зоне СВО позывной Чин. На передовую из Лениногорского района РТ он ушел втайне от жены Анны, которая в тот момент участвовала во Всероссийском творческом конкурсе. Как признается женщина, узнав о решении супруга, она испытала уважение. Гордятся своим героическим отцом и сыновья: восьмилетний Станислав и 12-тилетний Ярослав.

До СВО у Владимира уже был опыт военно-воздушных операций в зенитно-ракетных войсках во время прохождения срочной службы. В зоне боевых дейсвий во время одного из боев он был ранен — подорвался на противопехотной мине.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Сегодня Владимир не на передовой, но постоянно на связи со своими боевыми братьями, которым благодарен за спасение жизни. Именно товарищи из эвакуационной группы в июне этого года вовремя вынесли его с поля боя. Затем было восстановление в госпиталях. Любимая супруга Анна и мама бойца Любовь Яковлевна были рядом, ведь поддержка близких — это верный и надежный тыл.

Владимир признается, что сегодня семья для него — это самое важное. Несмотря на то, что с августа военнослужащий находится на реабилитации дома, Анна оказывает помощь бойцам на передовой — она готовит заготовки для супов, заливает блиндажные свечи, плетет сети. Как только Владимир ушел на СВО, женщина стала членом волонтерской команды «СВОих не бросаем».

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Она рассказала о том, как ей пришла идея готовить супы для фронта: «Когда по осени появились излишки урожая овощей со своего огорода, я стала готовить заготовки супов для бойцов СВО. Ведь у них не всегда есть возможность получить полноценный горячий обед в полевых условиях. Нет, его не готовят в кастрюлях, не разливают по банкам. Его фасуют по пакетам, потому что этот суп — сухой. Электрическая сушилка у меня уже была, поэтому я стала сушить овощи и фасовать, чтобы у ребят на передовой был домашний сытый и полезный суп, как дома», — считает активистка.

Анна поделилась рецептом приготовления различных супов. Сначала овощи проходят термическую обработку: капуста, свекла, картошка, морковь, лук, помидоры, соленые огурцы тушатся, затем остужаются и отжимаются от лишней влаги.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Потом в ход идет терка. Протертые, нашинкованные и полностью высушенные продукты помещаются в сушилку. В течение двух дней происходит сушка, после чего необходимо разложить сухие продукты по герметичным вакуумным пакетам.

Чтобы получить несколько порций супа, достаточно развести смесь из одного пакета горячей водой, немного проварить или дать настояться 5-10 минут, о чем информирует этикетка, где также указан состав супа.

«Рассольник, борщ, рисовый, гречневый, гороховый и чечевичный супы — вот такие смеси я отправляю на сегодняшний день в зону специальной военной операции», — говорит Анна.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

По словам Владимира, одного пакета такой сухой смеси с учетом добавления консервированной тушенки, хватало на пять-шесть человек. «Спасибо твоей жене за полноценный вкусный обед!» — благодарили товарищи Владимира, когда получали с гуманитарным грузом посылку от Анны. Супруг признателен своей жене за ту неоценимую помощь, которую Анна продолжает оказывать бойцам СВО.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов также поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку спецоперации.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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