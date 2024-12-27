«Благодарность в глазах – наш подарок»: волонтеры поздравили пациентов военного госпиталя

Большим концертом в Казанском военном госпитале Министерства обороны закончилась акция «Вам – родные». Волонтеры-медики и активисты движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» навещали наших бойцов, которые сейчас проходят лечение.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

«Четыре концерта было проведено в медицинских организациях – это все больницы, где проходят лечение наши военнослужащие. Много позитивных эмоций, благодарные глаза наших бойцов, которым мы оказываем помощь, ни с чем не сравнятся, особенно в преддверии новогодних праздников, когда все верят в чудеса. Поэтому дарить тепло таким образом очень важно», – отметила руководитель всероссийского движения «Волонтеры-медики» в Татарстане Анна Мубаракшина.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

Всем военным подарили сладкие подарки и подготовили для них шоу-программу. Бойцы снимали на свои телефоны выступления артистов и аплодировали им.

«Сегодня мы поздравляем наших бойцов с наступающим Новым годом. Это очень волнительно, ведь такая доброжелательная публика. Вы видели, как они нас тепло встречают. Мы всем им желаем скорейшего выздоровления, чтобы они вернулись здоровыми к своим родным и близким», – рассказала ведущая концертной программы государственного ансамбля песни и танца Татарстана, заслуженная артистка РТ Лейсян Закиева-Романцова.

Конечно же, не обошлось без визита Деда Мороза со Снегурочкой. Как в детстве бойцы прокричали имя волшебника, и Дед Мороз тут же зашел в зал госпиталя. Дедушка пожелал всем как можно быстрее восстановить здоровье и вернуться к своим семьям.

Напомним, что акция прошла в больницах Казани, где восстанавливают здоровье наших героев: в седьмой городской больнице, госпитале для ветеранов войн и РКБ.