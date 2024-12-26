«Хорошие эмоции помогают»: в госпитале для ветеранов войн поздравили бойцов СВО

Участников СВО, проходящих лечение в госпитале казанской больницы №7, поздравили с наступающими праздниками. Мероприятия прошли в рамках Всероссийской акции «Вам, родные».

Для пациентов госпиталя организовали концерт артисты казанской консерватории, а поздравление им передали Дед Мороз и Снегурочка, пришедшие вместе с баянистом от Министерства культуры Татарстана. Волонтеры-медики и участники движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» вручили бойцам новогодние подарки.

«Мы поздравим пациентов госпиталя в зале, где собрались 60 человек. Затем поднимемся в палаты к тем, кто находится в тяжелом состоянии. Очень важно поддерживать раненых участников СВО, они искренне благодарят нас за это. Они ценят детские письма, гуманитарную помощь. Этот концерт длится всего 40 минут, но для них это большая поддержка, они чувствуют, что не одни», – поделилась координатор волонтеров-медиков Казанского медицинского колледжа Надежда Костенок.

Поздравить военных приехал баянист, артист Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан Марсель Вахитов. Это не первый случай, когда он поддерживает военнослужащих, ранее артист также выступал перед ними в зоне боевых действий.

«Такие концерты помогают поднять дух бойцам, чтобы они не унывали. Когда мы приезжаем к ним на передовую, они сначала сидят унылые, а потом в их глазах как будто огонь зажигается. Военные говорят, что будто в Татарстане побывали», – рассказал он.

Марсель Вахитов признается, что в госпиталях сложнее выступать, чем на передовой.

«Мы исполняем веселые и грустные песни. На каждом концерте видим слезы, бывает и генералы плачут», – поделился баянист. И сегодня не обошлось без слез — самые сильные эмоции вызвали песни времен Великой Отечественной войны.

«Мы устраиваем концерты, различные праздничные мероприятия у себя в госпитале. Сегодня, в преддверии Нового года, мы решили снова поддержать наших пациентов. Мы все, как дети, любим получать подарки. Этот праздник дает нам ожидание чуда, надежды, что в этом году произойдет что-то хорошее. Мы надеемся, что все плохое останется позади и нашу страну ждет хорошее будущее», – отметила заместитель главврача по медицинской части Госпиталя для ветеранов войн Кадрия Шакурова.

Она подчеркнула, что положительные эмоции способствуют более быстрому выздоровлению пациентов, поэтому подобные мероприятия всегда полезны.

Зрителем сегодняшнего концерта стал 25-летний командир мотострелкового взвода, младший лейтенант Владислав Цветов. Военнослужащий поделился, что полученных сегодня позитивных эмоций ему хватит на долгое время.

«Очень приятно, когда нас навещают, чувствуешь праздничную атмосферу. Скоро меня выпишут, загляну к родственникам, все-таки это семейный праздник», – поделился он.

Контракт Владислав Цветов подписал во время срочной службы в армии в 2023 году. На одном из боевых заданий он получил сразу несколько ранений.

«Сначала в меня попала пуля, потом осколок кассетного боеприпаса расколол мне пятку. Было тяжелое ранение, я с трудом дополз до безопасного места. Но тут «Баба Яга» (беспилотник – прим. Т-и) на меня сбросила снаряд. Сейчас мы вспоминаем это все со смехом, но тогда было не до веселья», – рассказывает молодой человек.

Боец поделился, что прикладывает максимум усилий для выздоровления, тренирует поврежденную ногу, стремясь как можно скорее вернуться на фронт.