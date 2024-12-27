«Наша поддержка рядом»: волонтеры поздравили с Новым годом военных в госпитале при РКБ

Сегодня в военный госпиталь при Республиканской клинической больнице пришел праздник. К военнослужащим, находящимся на лечении, приехали Дед Мороз и Снегурочка. Под аккомпанемент баяна они исполнили новогодние песни и вручили бойцам сладкие подарки.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

«Так проходит Всероссийская акция «Вам, родные». Это уже четвертая медицинская организация, где мы поздравляем военнослужащих с наступающими праздниками. Для нас это действительно важно: поблагодарить наших военных, поздравить их, чтобы они почувствовали, что наша поддержка рядом», – отметила руководитель всероссийского движения «Волонтеры-медики» в Татарстане Анна Мубаракшина.

Военные с радостью подпевали песню «В лесу родилась елочка». Один из них даже решился прочитать стихотворение Деду Морозу, за что получил продолжительные аплодисменты от соседей по палате.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Волонтеры-медики и активисты движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» уверены, что таким образом помогают поднять боевой дух тем, кто сейчас проходит лечение. Сейчас в госпитале находятся порядка 300 бойцов.

«Бойцам нужна не только медицинская реабилитация, но и социальная, психологическая. Такие праздники поднимают и моральный, и боевой дух», – уверен заведующий отделением травматологии №3 военного госпиталя при РКБ Михаил Романов.