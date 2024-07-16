Бизнесмен из Высокогорского района отправил два мотоцикла бойцам СВО

Фото предоставлено Эндже Гарафиевой

Владелец строительной компании из Высокогорского района Татарстана Владимир Алаев отправил два мотоцикла военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Мотоциклы были выкуплены у сельских ребят в Высокогорском и Лаишевском районах за счет собственных средств Владимира.

Перед отправкой предприниматель лично перекрасил мотоциклы в камуфляжные цвета, стер все наклейки и провел полное техническое обслуживание, чтобы они были незаметными и надежными. Один из них уже завтра отправится на Сватовское направление вместе с бойцом с позывным Капрал, который после отпуска возвращается на службу. Сегодня Владимир лично передал ему ключи от мотоцикла.

Фото предоставлено Эндже Гарафиевой

«Дедовский мотоцикл, рожденный на Украине при Советском Союзе, сейчас поедет из Лаишева воспитывать своих внуков», — заявил Алаев.

Владимир Алаев — незаменимый участник волонтерского сообщества района. Еще в 2022 году он присоединился к отправке шефской помощи и уже обеспечил бойцов бронежилетами, газовыми баллонами и «УАЗом».

Фото предоставлено Эндже Гарафиевой

Если лаишевский мотоцикл — настоящая история и продан внуком владельца, то высокогорский был произведен всего три года назад и выкуплен у высокогорских байкеров.

«Ну, вот еще один подготовленный мотоцикл. Этот — очень мощный, маневренный. Насколько я тоже знаю, все уже сейчас поняли, что это актуальная тема на СВО. Потому что он быстрый. На большой скорости и незаметно доезжает до опорных пунктов, где-то рубежи брать и так далее. Тоже все это из новостей вижу, смотрю», — поделился бизнесмен.

Фото предоставлено Эндже Гарафиевой

Сейчас, по мнению Алаева, в зоне спецоперации мотоциклы даже более актуальны, чем автомобили. Они маневренные, менее заметные и элементарны в обслуживании — «просты как велосипед».

Раритетный мотоцикл станет не просто средством передвижения, Владимир усовершенствовал его, изменив некоторые детали. Теперь на нем можно перевозить раненых. Перегородку и верхнюю часть он срезал, чтобы боец помещался в полный рост, добавил ручки, чтобы можно было держаться или подыматься.

Фото предоставлено Эндже Гарафиевой

«Ну, еще вот одну вещь поставил, не знаю, насколько она пригодится. Но если что — ее легко можно снять. Как в фильмах — ставят же сюда автомат или пулемет, фиксируют, и он крутится. Может быть, брать какие-то рубежи?» — предположил бизнесмен.

На тот момент Владимир даже не предполагал, насколько точно он догадался, пока не встретился с высокогорским бойцом. Именно он доставит мотоцикл в зону СВО. Капрал признался, что долго ломал голову, как можно так же сделать мини-лафет для пулемета. За идею и реализацию поблагодарил Владимира.

Фото предоставлено Эндже Гарафиевой

«Если честно, думал. Спасибо вам за такую разработку. То, что сами вы придумали», — обратился военный к Владимиру.

В адрес Владимира прозвучало не единственное спасибо. Собравшиеся благодарили его за неравнодушие, отзывчивость, стремление на «гражданке» приблизить момент победы.

Фото предоставлено Эндже Гарафиевой

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Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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