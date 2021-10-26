Биолог: Прививка от Covid при очень высоком титре антител может вызвать обратный эффект

Прививка от коронавируса Covid-19 при очень высоком титре антител к нему может негативно повлиять на способность организма сопротивляться болезни. Об этом заявила профессор Школы системной биологии американского Университета Джорджа Мейсона и главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики Медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова, передает РИА Новости.

Ученый привела в качестве примера условного «Васю Пупкина», который с высоким титром антител (более 1,5 тыс. BAU/мл) делает в ближнем зарубежье прививку Johnson & Johnson, чтобы получить справку для выезда в Европу.

«Я не уверена, что от этого точно нет никакого вреда. <…> В организм его попадает антиген <…> Процесс нейтрализации антигена, при котором антитела тратятся, конкурирует с процессом распознавания антигена и пробуждением клеток памяти, при котором антитела вырабатываются», — пояснила она.

Исследователь предположила, что в результате антитела могут оказаться потрачены для нейтрализации антигена, а пациент останется «со скромными 300 БАУ». «Я считаю, что перед ревакцинацией надо делать тест на антитела, если они высокие, давать медотвод», — убеждена Баранова.

При этом биолог уточнила, что у переболевших уровень антител в среднем ниже, чем у вакцинированных, но среди них всё же есть пациенты с огромным количеством антител. «Им, конечно, тоже стоило бы вакцинацию отложить. Таких людей среди переболевших процентов 5%, не больше. Но все же они попадаются», — добавила она.

В России по решению Президента РФ Владимира Путина из-за продолжающегося ухудшения ситуации с коронавирусом дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими. Глава государстве неоднократно призывал сограждан прививаться от Covid-19, подчеркивая необходимость вакцинации для победы над пандемией.