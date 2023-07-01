Доцент КФУ заявил о самом массовом нашествии шелкопряда в Татарстане за 20 лет

Вспышка численности непарного шелкопряда в Татарстане оказалась самой массовой за 20 лет. Страдают от нашествия вредителей в основном южные районы республики, рассказал в интервью для «Татарстан-24» кандидат биологических наук, доцент КФУ Николай Шулаев.

По словам ученого, подобные вспышки периодичны, однако, как правило, происходят в Сибири.

«Причина в том, что при любой вспышке выживают все поколения яиц. Бабочка зимует в яйцах. В эту зиму и в прошлое лето были благоприятные условия. Непарный шелкопряд хорошо размножился и хорошо перезимовал, несмотря на то, что у нас была суровая зима. Но благоприятные для его яиц обстоятельства позволили им выжить. Эти гусеницы вылупились и начали поедать листья древесных пород», — объяснил эксперт.

Шулаев отметил, что непарный шелкопряд — один из наиболее опасных вредителей для лиственных пород деревьев. Он способен есть любые из них, в том числе листья дуба, липы, березы. Однако проводить химическую обработку против них опасно — могут пострадать насекомые и животные, обитающие в лесах.

«Сейчас начинают появляться инсектициды, которые точечно действуют на определенный вид. Но, насколько мне известно, таких, которые влияли бы только на гусениц непарного шелкопряда, пока что нет», — заметил эксперт.

Из-за ядовитых волосков гусениц шелкопряда не едят птицы, за исключением кукушек. Уничтожать шелкопрядов помогают некоторые виды жужелиц, однако при подобных вспышках они не способны справиться с таким числом вредителей.