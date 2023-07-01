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Ученый КФУ объяснил, как защитить плодовые деревья от шелкопряда
Для борьбы с непарным шелкопрядом на приусадебном участке можно использовать инсектициды для гусениц. Однако сейчас с вредителем бороться уже поздно — гусеницы практически окуклились и скоро превратятся в бабочек.
В интервью для «Татарстан-24» кандидат биологических наук, доцент КФУ Николай Шулаев объяснил, что шелкопряд питается листьями деревьев, в том числе и плодовых: яблони, сливы и вишни. О случаях поедания листьев капусты и огурцов ему неизвестно.
«Большой ущерб они, конечно, могут нанести, но не с самого начала. Потому что когда гусеницы выходят из яиц, то сразу начинают питаться листьями древесных пород. Далее если они уничтожают полностью всю листву, в этот момент они, как правило, достигают взрослого возраста, они начинают искать себе последние порции пищи. После этого они уже окукливаются», — отметил ученый.
Шулаев добавил, что после превращения в бабочку непарный шелкопряд становится безвреден. К тому же после подобных вспышек, как правило, в следующие годы происходит снижение популяции.
Ранее доцент КФУ назвал нашествие шелкопряда в Татарстане самым массовым за последние 20 лет.
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