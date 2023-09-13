Биограф Илона Маска: Миллиардер решил передать Пентагону контроль над частью Starlink

Американский предприниматель Илон Маск намерен передать Пентагону контроль над той частью Starlink, которая используется в украинском конфликте. Об этом сообщил его биограф Уолтер Айзексон, передает РИА Новости.

«Однажды поздно вечером он сказал: "Почему я на этой войне? Я создал Starlink, чтобы люди могли расслабиться, посмотреть кино на Netflix, поиграть в видеоигры. Я не собирался создавать нечто, что может привести к ядерной войне"», – передал фрагмент разговора с Маском Айзексон в интервью Washington Post.

Ранее телеканал CNN сообщил, что миллиардер тайно поручил отключить Starlink рядом с Крымом в 2022 году, чтобы сорвать атаку на Черноморский флот России. В статье WP говорится, что Маск оказался под огнем критики из-за этого.

При этом сам бизнесмен пояснял, что не отключал Украине доступ к принадлежащему ему сервису Starlink в районе Крыма, так как он изначально и не был включен в этом регионе. Он подтвердил, что получил от Киева «экстренный запрос на активацию Starlink на всем пути до Севастополя», но не стал выполнять его.

Айзексон отметил, что Маск решил продать часть оборудования и услуги Starlink «американским военным с тем, чтобы больше самому не отвечать за границы и правила использования».