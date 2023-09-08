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Маск объяснил, почему не согласился активировать Starlink для атаки на флот у Крыма
Американский миллиардер Илон Маск не отключал Украине доступ к принадлежащему ему сервису Starlink в районе Крыма, так как он изначально не был включен в этом регионе. Об этом бизнесмен рассказал на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).
По словам Маска, «регионы действия Starlink, о которых идет речь, не были активированы». «SpaceX (именно эта корпорация является оператором Starlink — прим. Т-и) ничего не деактивировала», — подчеркнул он.
Вместе с тем предприниматель подтвердил, что получил от украинских властей «экстренный запрос на активацию Starlink на всем пути до Севастополя», но не стал выполнять его.
«Очевидно, цель заключалась в том, чтобы потопить большую часть российского флота, стоящего на якоре. Если бы я согласился на их (руководства Украины — прим. Т-и) просьбу, то SpaceX оказалась бы явно замешана в крупной военной акции и эскалации конфликта», — объяснил свои действия Илон Маск.
Ранее телеканал CNN сообщил, сославшись на новую биографию бизнесмена, написанную Уолтером Айзексоном, что Маск тайно поручил отключить Starlink рядом с Крымом в 2022 году, чтобы сорвать атаку на российский Черноморский флот. Причиной этого якобы стали опасения перед ответным ядерным ударом со стороны РФ.
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